Meet Delic, eine revolutionäre, zweitägige Veranstaltung für immersives Edutainment, bei der weltweit führende Meinungsbildner und Wirtschaftsexperten des Psychedelika & Wellness-Sektors aufeinandertreffen, wird von 6. bis 7. November 2021 im AREA15 in Las Vegas (Nevada) über die Bühne gehen

Vancouver, British Columbia, 17. August 2021 - Delic Holdings Inc. ("Delic" oder das "Unternehmen") (CSE: DELC) (OTCQB: DELCF), die führende Plattform für Psychedelika & Wellness, hat bekannt gegeben, dass Laura Dawn, Msc. als eine der HauptrednerInnen bei der Veranstaltung Meet Delic am 6. November auftreten und sowohl neugierige Newcomer als auch Unternehmer und Meinungsbildner ansprechen wird. Ihre Keynote zum Thema "Exploring the Intersection Between Psychedelics & Creative Problem Solving" richtet sich sowohl an Wirtschaftsexperten und Meinungsbildner als auch an Unternehmer und Kreativschaffende.

"Es ist eine große Ehre für mich, dieses Jahr ein Teil von ‚Meet Delic' zu sein. Meines Erachtens ist dies ein entscheidender Schritt, um die Gesellschaft zu einer größeren Akzeptanz gegenüber dem Nutzen von Psychedelika für das allgemeine Wohlbefinden zu bewegen", meint Laura Dawn. "Ich freue mich darauf, mein Wissen darüber, wie man in achtsamer Weise Psychedelika und heilige Pflanzen und ihre medizinische Wirkung als kraftvolle visionäre Werkzeuge für die innere Transformation und die kreative Manifestation erforscht und nutzt, mit führenden Wirtschaftsexperten und Meinungsbildnern, Unternehmern und Kreativschaffenden zu teilen."

Laura Dawn, Msc. hostet den Psychedelic Leadership Podcast, steht Führungskräften als ‚Microdosing'-Mentorin zu Seite und organisiert seit mehr als zehn Jahren transformative Retreats. Über ihr einzigartiges Programm- und Retreat-Angebot formt Frau Dawn eine Synthese aus Wissenschaft und Weisheit, um führenden Wirtschaftsexperten und Meinungsbildnern, Unternehmern und Kreativschaffenden ihr Wissen über die achtsame Erforschung von Psychedelika und heiligen Pflanzen und deren medizinische Wirkung als kraftvolle visionäre Werkzeuge für die innere Transformation und die kreative Manifestation näherzubringen. Durch mentales und somatisches Coaching inspiriert sie Menschen dazu, die Grenzen dessen, was sie für möglich halten, zu erweitern und den Weg der herzzentrierten Führung einzuschlagen, um bedeutsame Veränderungen herbeizuführen.

Laura Dawn hat ein Diplom in Finanzwesen und Unternehmensführung und beschäftigt sich bereits seit mehr als zwanzig Jahren intensiv mit der Thematik von veränderten Bewusstseinszuständen. Derzeit absolviert sie ein Diplomstudium (‚Master of Science') mit Schwerpunkt auf Kreativitätsmanagement und Change Leadership. Dabei erforscht sie die Schnittstelle zwischen Psychedelika und kreativen Problemlösungskompetenzen, um Unternehmen und ihren Mitarbeitern dabei zu helfen, innovative Lösungen für ihre komplexen Herausforderungen zu finden.

"Laura Dawn ist bei den führenden Wirtschaftsexperten und in Unternehmerkreisen dafür bekannt, dass sie den Nutzen von Psychedelika für die persönliche und berufliche Entwicklung propagiert. Sie vermittelt genau jene Botschaft, die wir bei Meet Delic besonders hervorheben wollen", sagt Jackee Stang, Mitbegründerin und Executive Producer von Meet Delic. "Ihr Coaching, ihre Lebenserfahrung und ihr Know-how wird den Führungskräften von heute und morgen bei der Gestaltung ihrer eigenen Karriere und Lebensführung helfen."

Zusätzlich zu ihrem Solo-Auftritt wird Frau Dawn auch eine Podiumsdiskussion leiten, die den Titel ‚Microdosing' trägt und an der auch Psychable.com-CEO Jemie Sae Koo, Flow State Worldwide-CEO Adam Bramlage und Phoebe McPherson, Mitbegründer der Hearthstone Collective, teilnehmen werden.

Das Programm der erlebnisorientierten Veranstaltung umfasst Tanzeinlagen, musikalische Darbietungen, 3D-Mapping, bildende Künstler, neue Technologien und Forschungserkenntnisse, inspirierende Präsentationen und eine der weltweit größten Geschäftsmessen für Psychedelika.

Das zwanzigstündige Programm mit Podiumsdiskussionen und Impulsvorträgen beschäftigt sich mit einer Vielzahl von Themen wie "Psychedelics and Sobriety: The Next Frontier in Recovery", "Why Are Psychedelics Medicine?", "Ketamine Clinics Today, Psilocybin and MDMA Therapy Tomorrow", "PTSD Reset and Recovery", "Aphrodisiacs and Psychedelics: A History of Medicine for Love", "Psychedelic Activism", "Drug Use for Grown-Ups", und noch vielem mehr! An beiden Abenden erwartet die Besucher im Anschluss an die Podiumsdiskussionen und den Messebesuch ein bunter Reigen aus Musik und Unterhaltung.

https://www.tixr.com/groups/meetdelic/events/meet-delic-16482 für das zweitägige Erlebnis-Event sind ab sofort erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.meetdelic.com. Folgen Sie uns auf Instagram unter @meetdelic, https://twitter.com/MeetDelic undhttps://www.facebook.com/meetdelic/Facebook. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Über Meet Delic

https://meetdelic.com/ ist die weltweit führende Veranstaltung für ‚Edutainment' zu Psychedelika und Wellness, die sich sowohl an wissbegierige Newcomer als auch an führende Wirtschaftsexperten und Meinungsbildner richtet. Die faszinierende zweitägige Veranstaltung findet im AREA15, einem Entertainment-Komplex für immersive und erlebnisorientierte Unterhaltung im Herzen von Las Vegas, statt und bietet Unternehmern, Konsumenten, Psychonauten und führenden Vertretern aus Forschung und Wissenschaft eine entsprechende Plattform. Meet Delic ist die größte und umfassendste Veranstaltung auf diesem Gebiet. Hier erfährt man Wissenswertes über den Überlappungsbereich von Psychedelika, Gesundheit, Wellness und Kultur, wie man ein Unternehmen gründet oder ausbaut, sich mit gleichgesinnten Visionären vernetzt, Spaß an gesellschaftlichen Aktivitäten hat und die rasante Entwicklung dieser weltweiten Bewegung miterlebt.

Über Delic Corp.

https://deliccorp.com/ ist eine führende Plattform für Psychedelika & Wellness, die sich dafür einsetzt, allen Menschen einen wissenschaftlich fundierten Nutzen anzubieten und die Diskussion über Psychedelika auf ein neues Fundament zu stellen. Das Unternehmen ist Inhaber und Betreiber einer Gruppe von verbundenen Firmen, zu denen auch vertrauenswürdige Medien- und Online-Handelsplattformen wiehttps://realitysandwich.com/Reality Sandwich undhttps://deliccorp.com/delic-radio/Delic Radio, https://deliclabs.com/ (die einzige von Health Canada lizenzierte Firma, die sich ausschließlich der Erforschung und Entwicklung einer Psilocybin-Verdampfungstechnologie widmet), Meet Delic (die führende Veranstaltung zum Thema Psychedelika & Wellness) und Ketamine Infusion Centers (eines der landesweit größten Ketamintherapiezentren) zählen. Delic wird von einem Team aus Branchenexperten und Cannabis-Veteranen sowie einem vielfältigen Netzwerk unterstützt, deren Aufgabe es ist, die breite Masse mit Bildungsangeboten, Forschungsergebnissen, hochwertigen Produkten und Therapiemöglichkeiten zu versorgen.

Die kanadische Wertpapierbörse hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Delic liegen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "geplant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "voraussichtlich", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartungsgemäß", "vorhersagen", "intendiert", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet sein oder können Aussagen enthalten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden", oder "ergriffen werden", "fortgesetzt werden", "auftreten werden" oder "erreicht werden".

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen in dieser Weise macht Delic den Leser darauf aufmerksam, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Delic erheblich von den in diesen Informationen und Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Darüber hinaus hat Delic im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen.

Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen.

Obwohl Delic davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde gelegt wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen und Aussagen erwarteten abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und DELIC verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle späteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die DELIC oder Personen, die in seinem Namen handeln, zuzuschreiben sind, werden durch diesen Hinweis ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt.

QUELLE Delic Holdings Inc.

Investor-Anfragen: Daniel Southan-Dwyer, dsd@deliccorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

