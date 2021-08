Die Ausschreibung ist offiziell eröffnet. Sie wird auch eine "ultraschnelle" Quote von 600 Megawatt für kleine Projekte beinhalten.von pv magazine Spanien Die spanische Ministerin für den ökologischen Wandel und die demografische Herausforderung, Teresa Ribera, kündigte am Montag an, dass am Dienstag eine neue Auktion für 3,3 Gigawatt erneuerbare Energiekapazitäten gestartet wird. "Das Ziel ist es, die Ausschreibungen von erneuerbaren Energien fortzusetzen … und die Umstellung des Stromnetzes weiterhin in geordneter Weise zu erleichtern", sagte sie. "Bei dieser Gelegenheit wollen wir einen beträchtlichen ...

