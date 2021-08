Am 6. September stehen bei 2G die Zahlen zum zweiten Quartal an. Einige Eckdaten sind schon bekannt, so legt der Auftragseingang um 23 Prozent zu. Somit dürften auch die Umsätze klar ansteigen. Die Analysten von Pareto Securities rechnen mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...