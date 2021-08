Frankfurt/Zürich (ots) - "Es gibt keine anderen Führungskräfte als Interim Manager, die im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und so viele verschiedene unternehmerische Herausforderungen kennen wie Interim Manager. Daher ist es höchste Zeit, eine eigene Buchreihe aufzulegen, um dieses geballte Know-how zu bündeln und einer breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen." (Hang Nguyen, Generalsekretärin Diplomatic Council)Die United Interim GmbH (UI), Betreiber der nach eigenen Angaben führenden Onlineplattform für die Vermittlung von Interim Managern in Deutschland, Österreich und der Schweiz (www.unitedinterim.com), steigt in das Geschäft mit Fachbüchern ein. Als Autoren fungieren ausschließlich Interim Manager. "Es gibt wohl kaum eine Berufsgruppe, die mehr über die betriebliche Praxis weiß als Interim Manager", sagt UI-Geschäftsführer Dr. Harald Schönfeld. "Sie wissen viel besser Bescheid als jeder dauerhaft festangestellte Manager, weil sie im Laufe ihres Berufslebens viele verschiedene Unternehmen, unterschiedliche Situationen und Herausforderungen kennen lernen", ergänzt sein Geschäftsführungskollege Jürgen Becker. Für den Start konnte United Interim mit Ulf Camehn, Ludek Cermak, Hanno Goffin, Ralf-Peter Hanrieder, Dr. Dr. Stefan Hohberger, Andreas Kälber, Dr. Gerhard Müller-Spanka, Frank P. Neuhaus, Christine Pfisterer, Christian Ritzer und Jane Enny van Lambalgen bereits elf renommierte Interim Manager als Autoren gewinnen. Mit rund einem weiteren Dutzend stehe man in Verhandlungen.Für seine neuen Verlagsaktivitäten hat sich United Interim mit der globalen Denkfabrik Diplomatic Council (DC) verbündet, die zum engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen gehört. In der Kooperation wollen die beiden Partner "Fachbücher publizieren, die in ihrem jeweiligen Segment einen neuen Standard setzen", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung."Wir wollen mit Interim Managern als Autoren einen neuartigen Praxisbezug in das Fachbuchsegment bringen", sagt Dr. Harald Schönfeld. Sein Kollege Jürgen Becker führt aus: "Interim Manager entwickeln und dozieren keine Theorien und geben keine guten Ratschläge, sondern stehen tagtäglich im Betriebsalltag ihren Mann bzw. ihre Frau in Führungsverantwortung. Dadurch können sie Fachbücher mit einem Praxisbezug verfassen wie kaum eine andere Autorengruppe."Die Generalsekretärin des Diplomatic Council Hang Nguyen erklärt: "Es gibt keine anderen Führungskräfte als Interim Manager, die im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und so viele verschiedene unternehmerische Herausforderungen kennen wie Interim Manager. Daher ist es höchste Zeit, eine eigene Buchreihe aufzulegen, um dieses geballte Know-how zu bündeln und einer breiteren Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen."Die neue Fachbuchreihe wird den Namen "Von Interim Managern lernen" tragen und soll in jeweils eigenen Bänden alle gängigen Branchen und Fachgebiete abdecken. An den Start geht die neue Reihe mit der Automobilbranche sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Die Autoren werden von den UI-Geschäftsführern Dr. Harald Schönfeld und Jürgen Becker persönlich ausgesucht, die als Herausgeber der neuen Buchreihe fungieren. Durch den Betrieb der Vermittlungsplattform und ihre bald 20-jährige Tätigkeit im Interim-Business kennen die beiden eigenen Angaben zufolge "praktisch alle renommierten Interim Manager im deutschsprachigen Raum persönlich" und wollen dafür Sorge tragen, dass in der neuen Fachbuchreihe nur "die Besten der Besten" zu Wort kommen.Das Diplomatic Council (DC) ist eine von Mitgliedern getragene Non-Governmental-Organisation (NGO) und veröffentlicht in seinem Verlag DC Publishing schon seit 2018 wesentliche Erkenntnisse aus der Arbeit mit den Vereinten Nationen. Mitglieder sind neben Diplomaten vor allem Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft. Die Verlagsaktivitäten konzentrieren sich bislang auf Sachbücher, die komplexe Sachverhalte für jedermann verständlich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Zu den erfolgreichsten Titeln gehören "75 Jahre UNO - Macht und Ohnmacht der Vereinten Nationen", "Inside WHO", "Hacker", "Stasi 2.0", "Welt ohne Bargeld", "Cyber War", "Die biometrische Vermessung der Menschheit", "Migration nach Europa", "2045 - Das Jahr, in dem die Künstliche Intelligenz schlauer wird als der Mensch" und "Die Dekade 2020-2030"."Wir freuen uns sehr, mit United Interim den richtigen Partner gefunden zu haben, um über das Sachbuchsegment hinaus künftig auch neue Impulse im Fachbuchmarkt zu setzen", sagt die DC Generalsekretärin Hang Nguyen.Mit der Markteinführung der neuen Fachbuchreihe haben United Interim und Diplomatic Council die renommierte PR-Agentur euromarcom (European Marketing Communications) beauftragt. "Es ist uns eine Ehre, Geburtshelfer für eine neue Fachbuchreihe in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sein", sagt euromarcom-Geschäftsführer Thomas Gronenthal. Die euromarcom public relations GmbH ist auf die Markt- und Markenkommunikation anspruchsvoller und komplexer Produkte und Sachverhalte spezialisiert. Beim Diplomatic Council zeichnet euromarcom seit der Gründung vor mehr als zehn Jahren für die weltweite Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.