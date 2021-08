Apple-Calls mit hohen Chancen bei Fortsetzung der Rally

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) vor einem neuen Rallyschub stehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Apple-Aktie markierte am 25. Januar 2021 ein Allzeithoch bei 145,09 USD. Anschließend kam es zu einem kurzen, aber deutlichen Rücksetzer auf 116,21 USD. Von diesem Rücksetzer erholte sich der Wert in den letzten Monaten wieder. Am 09. Juli kletterte er erstmals über das Hoch aus dem Januar. Nach einem neuen Rekordhoch bei 150,00 USD schwenkte die Aktie in eine Konsolidierung in einem symmetrischen Dreieck ein. Aus diesem Dreieck brach Apple gestern aus und kletterte auch noch auf ein neues Allzeithoch.

Ausblick: Der gestrige Ausbruch könnte zu einem neuen Rallyschub in der Apple-Aktie führen. Allerdings liegt bei 156,05 USD schon wieder eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem September 2020 und Januar 2021. Überwindet die Aktie auch diese Trendlinie, dann ergäbe sich weiteres Potenzial in Richtung 207 USD. Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 146,47 USD wäre allerdings ein klarer Rückschlag für die Bullen und würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 133,00-132,50 USD hindeuten."

Gelingt es der Apple-Aktie, den Widerstand bei 156,05 USD zu überwinden, um danach zumindest auf 160 USD anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 150 USD

Der SG-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 150 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SF18L26, Bewertungstag 15.10.21, wurde beim Apple-Kurs von 150,69 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,178 USD mit 0,53 - 0,54 Euro gehandelt.

Kann die Apple-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 160 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,94 Euro (+74 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 142,3846 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 142,3846 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH3UR34, wurde beim Apple-Kurs von 150,69 USD mit 0,75 - 0,76 Euro quotiert.

Beim Apple-Aktienkurs von 160 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,49 Euro (+96 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de