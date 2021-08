Die Aktien von Delivery Hero haben ihren jüngsten Abwärtstrend am Dienstag nach Zahlen des Wettbewerbers Just Eat Takeaway vorerst beendet. Der Konkurrent verzeichnete seinerseits wegen seines Expansionskurses und stark gestiegener Werbekosten hohe Verluste im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Unter dem Strich erzielte Just Eat Takeaway ein Minus von fast einer halben Milliarde Euro, ...

