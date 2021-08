Gleichzeitig übernimmt Glencore eine Beteiligung an Britishvolt. Finanzielle Details zur Zusammenarbeit oder Beteiligung werden in der Mitteilung vom Dienstag aber nicht genannt.Britishvolt ist den Angaben zufolge der grösste britische Investor in Lithium-Ionen-Batteriezellen-Technologien und die damit verbundene Forschung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...