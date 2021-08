Der britisch-australische Bergbauriese BHP hat heute starke Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 vorgelegt. So stieg der Nettogewinn von 8,0 auf 11,3 Milliarden Dollar. Zudem wurde eine Schlussdividende von 2,00 Dollar je Aktie angekündigt. Darüber hinaus gab es noch weitere interessante Meldungen. Demnach wird der Konzern seine Zweitnotierung in London aufgeben. Die Besitzer der in London notierten Aktien der BHP Group Plc. müssen jedoch nichts tun. Ihre Anteile werden eins zu eins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...