Um die Elektromobilität in Deutschland anzukurbeln, sollen bundesweit 1.000 neue Schnellladestandorte mit mehreren Ladepunkten entstehen. Den Startschuss für das neue Ausschreibungsprogramm, das im September beginnen soll, gab am Montag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Das ausgeschriebene Schnellladesystem - auch "Deutschlandnetz" genannt - solle zum Gamechanger für mehr Elektroautos auf deutschen Straßen werden, erklärte der Minister. "Die nächste Schnellladesäule muss in zehn Minuten erreichbar sein", gab Scheuer als...

Den vollständigen Artikel lesen ...