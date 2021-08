Linz (www.anleihencheck.de) - In beiden Währungsräumen Schweden und Euroraum erholt sich die Wirtschaft sehr zufriedenstellend, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Da und dort ziehe die Inflation an, was aber primär den hohen Energiepreisen zugeschrieben werde und vorübergehender Natur sein dürfte. Aufgrund dieser Vergleichbarkeit sei davon auszugehen, dass EUR/SEK (Schwedische Krone) auf absehbare Zeit seitwärts tendieren werde. Das mittelfristige Bild könnte etwas anders interpretiert werden. ...

