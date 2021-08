Beim Nahrungsmittel-Multi laufen die Geschäfte derzeit überaus gut. So kommen die Markenprodukte des Konzerns vor allem in den Emerging Markets immer besser bei den Verbrauchern an, was auch langfristig ein deutliches Umsatzwachstum erwarten lässt.Beim Lebensmittelgiganten Mondelez International (US6092071058) liefen die Geschäfte im zweiten Quartal überaus zufriedenstellend. So konnte die Firma, die mit ihren Marken wie unter anderem Oreo, Milka und dem Brotaufstrich Philadelphia bei vielen Konsumenten ohnehin gut ankommt, für den Zeitraum von April ...

