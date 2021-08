Bislang plant der Kunststoff-Hersteller rund 200 Mitarbeiter an dem neuen Standort zu beschäftigen, das Werk soll eine Fläche von rund 20.000 m2 haben. Nach den offiziellen Angaben von Rehau können in der neuen Fabrik 9.000 t Fußbodenheizungsrohre und 20.000 t Kabelkanäle hergestellt werden. Bisher wurden diese Produkte in einem österreichischen Werk hergestellt, bis Rehau beschloss, nach Litauen umzuziehen. Das Unternehmen plant außerdem, Freiräume für die künftige Weiterentwicklung zu schaffen. ...

