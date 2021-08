Weitere Forschungsreagenzien zum Nachweis von Mutationen im Zusammenhang mit der besorgniserregenden Delta-Variante jetzt verfügbar

SpeeDx Pty. Ltd., ein Entwickler innovativer molekulardiagnostischer Lösungen, hat seine Produktlinie von Forschungsreagenzien für die Analyse von COVID-19-Varianten erweitert. Diese beinhalten nun auch eine Mutation, die mit der besorgniserregenden Delta-Variante (Variant of Concern, VOC) von SARS-CoV-2 verbunden ist. Die kürzlich auf den Markt gebrachte Produktlinie PlexPrime zur SARS-CoV-2-Genotypisierung* basiert auf dem einzigartigen universellen Substratkonzept und der patentierten Multiplex-Technologie des Unternehmens. Sie bietet Laboratorien, die auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Identifizierung der wichtigsten VOCs in ihrer positiven SARS-CoV-2-Probenpopulation sind, eine optimierte Lösung.

PlexPrime SARS-CoV-2 P681R Delta is a single well research mix designed to detect the P681R spike mutation of SARS-CoV-2 found in B.1.617.2 (Delta) VOC1, in addition to an RdRp gene target of SARS-CoV-2. Compatible with standard qPCR instrumentation, the tests can be used with liquid handling automation and reduce the manual process of preparing positive samples for sequence analysis by focusing downstream activities only on key samples of interest. (Graphic: Business Wire)