Die Öl- und Heizölpreise geben am Dienstag nochmals etwas nach. Rohöl (Brent) notiert mit 69,20 Dollar je Barrel am Mittag deutlich unter der 70er-Marke. Die nationalen Heizölpreise bleiben unter Druck und zeigen sich je nach Region 0,3 bis 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter niedriger als gestern. Die größten Abschläge sind in der Schweiz zu beobachten. Die Nachfrage bleibt preis- und saisonbedingt hoch. ...

