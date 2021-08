DJ MÄRKTE EUROPA/Sommerflaute - BHP kehrt London den Rücken

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Dienstagmittag etwas leichter. Die Nachrichtenlage ist vergleichsweise dünn, Marktteilnehmer berichten zudem von niedrigen Umsätzen, die der Urlaubszeit geschuldet sind. Steigende Coronafälle und jüngst schwächere Wirtschaftsdaten belasten zunehmend die Stimmung, in Folge schrecken Anlegen vor Neupositionierungen zurück. Der DAX fällt um 0,2 Prozent auf 15.886 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,4 Prozent auf 4.186 Punkte nach. Zudem sind Käufe in den sogenannten sicheren Häfen zu beobachten, so tendieren Bundesanleihen fester.

Frische Impulse könnten am Nachmittag mit den US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sowie zur Industrieproduktion kommen. Die jüngsten Wirtschaftszahlen aus China waren unter den Erwartungen ausgefallen. Analysten verweisen seit geraumer Zeit auf das nachlassende Geldmengenwachstum in China, was als konjunkturelles Warnsignal interpretiert werden kann. Die dortigen Börsen gaben fast 2 Prozent nach.

BHP fest nach Fusion der Öl- und Gassparte

Die Aktien von BHP schießen an der Londoner Börse um 7,3 Prozent nach oben. Der Konzern fusioniert zum einen seine Öl- und Gassparte mit der australischen Woodside Petroleum per Aktientausch. Die BHP-Aktionäre werden zukünftig 48 Prozent an Woodside halten. Die beiden Fusionspartner erwarten jährliche Einsparungen von mehr als 400 Millionen US-Dollar. Diese Veränderung im BHP-Portfolio wäre aus ESG-Perspektive eine positive Entwicklung.

Analysten rechnen damit, dass sich der Bergbaukonzern nun auf Fusionen und Übernahmen konzentrieren werde, die darauf abzielten, das Engagement bei Batteriematerialien wie Nickel und anderen Rohstoffen zu erhöhen, die in den kommenden Jahren voraussichtlich stark nachgefragt werden, wie Kupfer. Zum anderen hat BHP mitgeteilt, die Doppelnotierung der Aktie zu beenden und zukünftig nur noch in Australien gelistet zu sein. Die Besitzer der Plc-Aktien erhalten je Anteilsschein eine Ltd-Aktie.

Für Just Eat geht es um 2,5 Prozent nach oben. Laut Jefferies sind die Nettoerlöse 3,5 Prozent unter den Schätzungen geblieben, allerdings ist der bereinigte EBITDA-Verlust geringer als prognostiziert ausgefallen. Der Ausblick wurde zudem bestätigt. Im Blick stehe der Conference Call mit dem Management. Dort dürfte es laut Jefferies um die in den USA eingeführte Gebührenobergrenze gehen. Das Unternehmen habe eingeräumt, dass diese möglicherweise länger Bestand haben werde als zunächst gedacht.

Von Bedeutung ist zudem die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus sowie die weltweit steigenden Inzidenzwerte. In einigen US-Bundesstaaten droht bereits wieder eine Überlastung der Intensivstationen. Entsprechend ist auch in Europa der Reise-Sektor unter den schwächsten mit 1 Prozent Minus, für Tui geht es sogar 3,1 Prozent nach unten.

Nur noch wenige Unternehmenszahlen

Mit dem Auslaufen der Berichtssaison legen nur noch wenige Unternehmen Zahlen vor. Bei Ströer sind die Ergebnisse für das zweite Quartal im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Sowohl Umsatz als auch EBITDA entsprechen in etwa den Prognosen von Warburg. Ströer profitiert von der Erholung des Außenwerbegeschäfts und peilt für das dritte Quartal ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent an. Die Aktien geben um 0,3 Prozent nach.

Bei Swiss Life sind die Halbjahreszahlen etwas besser als erwartet ausgefallen. Die Prämieneinnahmen liegen mit 10,9 Milliarden Franken leicht über der Konsensschätzung von 10,7 Milliarden. Der Nettogewinn lag bei 618 Millionen Franken. Nach dem starken Anstieg der Aktie drücken Gewinnmitnahmen um 1,8 Prozent.

Auch Zooplus hat starke Zahlen vorgelegt und das erste Mal den Sprung über die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro geschafft. Den Markt interessiert dies angesichts der laufenden Übernahme aber nicht, die Aktien zeigen sich wenig verändert.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.187,60 -0,4% -14,84 +17,9% Stoxx-50 3.649,00 -0,0% -0,51 +17,4% DAX 15.891,43 -0,2% -34,30 +15,8% MDAX 35.706,66 -0,0% -16,17 +15,9% TecDAX 3.839,70 +0,5% 19,75 +19,5% SDAX 16.954,27 -0,1% -12,62 +14,8% FTSE 7.161,80 +0,1% 7,82 +10,7% CAC 6.802,81 -0,5% -35,96 +22,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,49 -0,02 +0,09 US-Zehnjahresrendite 1,23 -0,05 +0,31 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.625,40 +0,3% 110,02 +16,4% S&P-500 4.479,71 +0,3% 11,71 +19,3% Nasdaq-Comp. 14.793,76 -0,2% -29,14 +14,8% Nasdaq-100 15.140,77 +0,0% 4,09 +17,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -0,8 0,21 8,0 5 Jahre 0,73 -3,4 0,76 36,9 7 Jahre 1,01 -4,4 1,05 35,8 10 Jahre 1,23 -4,7 1,27 31,0 30 Jahre 1,90 -3,0 1,93 25,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1770 -0,1% 1,1790 1,1796 -3,6% EUR/JPY 128,62 -0,1% 128,97 129,50 +2,0% EUR/CHF 1,0726 -0,2% 1,0796 1,0808 -0,8% EUR/GBP 0,8531 +0,3% 0,8511 0,8512 -4,5% USD/JPY 109,27 -0,0% 109,37 109,79 +5,8% GBP/USD 1,3796 -0,3% 1,3853 1,3858 +1,0% USD/CNH (Offshore) 6,4822 +0,1% 6,4789 6,4799 -0,3% Bitcoin BTC/USD 46.884,76 +1,8% 47.310,01 46.274,76 +61,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,77 67,29 -0,8% -0,52 +38,6% Brent/ICE 69,25 69,51 -0,4% -0,26 +35,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.794,99 1.787,53 +0,4% +7,46 -5,4% Silber (Spot) 23,90 23,83 +0,3% +0,08 -9,4% Platin (Spot) 1.030,95 1.026,85 +0,4% +4,10 -3,7% Kupfer-Future 4,29 4,33 -0,8% -0,03 +21,7% ===

