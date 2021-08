Gold nähert sich der Marke von $1.800 je Unze an und holt einen Großteil der jüngsten Verluste wieder auf Der Goldpreis hat mehr als zwei Drittel seiner jüngsten Verluste wieder aufgeholt und nähert sich der Marke von $1.800 je Unze an. Der Wiederanstieg des Goldpreises war dank eines starken Rückgangs der Anleiherenditen möglich, was im Chart durch den TNOTE-Anstieg dargestellt wird. Interessanterweise beobachten wir gleichzeitig eine Aufwertung des Dollars, die wahrscheinlich durch die letzten ...

