Zum Bezahlen nur schnell die Kreditkarte durchziehen? Das ist in wenigen Jahren endgültig vorbei. Mastercard hat das Ende des Magnetstreifens angekündigt. Andere Kreditkartenanbieter dürften nachziehen. Wer eine Kreditkarte beschreiben wollte, der würde neben der hochgeprägten Kartennummer vermutlich auch den schwarzen Streifen auf der Rückseite erwähnen. Doch genau mit diesem Magnetstreifen will Mastercard schon bald Schluss machen. In Europa und anderen Regionen, in denen Zahlungen schon heute vorwiegend über den integrierten Chip abgerechnet werden, sollen ab 2024 die ersten ...

