Der chinesische Modulhersteller Jinko Solar hat im zweiten Quartal dieses Jahres mit dem Bau einer 500 Millionen Dollar teuren Anlage zur Herstellung von Ingots und Wafern in der Küstenwirtschaftszone der vietnamesischen Provinz Quang Ninh begonnen. Die neue Fabrik soll binnen sechs Monaten die Produktion aufnehmen. Jinko Solar will mit den Wafern die Zell- und Modulmontagewerke des Unternehmens in Malaysia sowie das Modulmontagewerk in den Vereinigten Staaten beliefern.

