So viele Fälle wie derzeit hatte die Schweiz zuletzt im vergangenen Jahr während der zweiten Welle.Bern - Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus steigen. Anfang August ist laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Trendwende eingetreten. So viele Fälle wie derzeit hatte die Schweiz zuletzt im vergangenen Jahr während der zweiten Welle. «Leider geht die Entwicklung nicht in eine Richtung, wie wir es gewünscht haben», sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und...

Den vollständigen Artikel lesen ...