Gestern stieg die Aktie von Apple (WKN: 865985) an der Nasdaq auf ein neues Allzeithoch. Einen konkreten Grund für diese Kursrallye, etwa in Form von News, gibt es offensichtlich nicht. Umso valider scheint das mit dem Kursanstieg generierte charttechnische Kaufsignal zu sein. Apple ist ein 1979 von Steve "The Wizard Of Woz" Wozniak, Steve Jobs und Ron Wayne gegründetes Unternehmen und zählte zu den ersten Herstellern von Personal Computern. Heute ...

