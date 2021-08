Interview: Sascha Koppe ist General Manager Europe bei Sonnen und erst im April auf die Forbes-Liste der einflussreichsten Europäer unter 30 im Bereich "Manufacturing & Industry" gewählt worden. Im Interview mit pv magazine gibt er einen Überblick zu den derzeit wichtigsten Speichermärkten in Europa und äußert sich zum Stand des Produktionsausbaus in Wildpoldsried sowie den sich verändernden Anforderungen an die Hersteller von Photovoltaik-Heimspeicher.pv magazine: Haben Sie mittlerweile einen Überblick, wie viele Speicher von Sonnen durch das Hochwasser beschädigt worden und ausgetauscht werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...