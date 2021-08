Zwei US-amerikanische Forscher beschäftigten sich mit den Schwingungen zwischen den Ringen des Saturn - und fanden so neue Details zum Kern des Gasplaneten heraus. Eine neue Studie zeigt: Im Inneren des Saturn ist wohl so einiges anders als gedacht. Die beiden Astronomen Christopher Mankovich und Jim Fuller vom California Institute of Technology in Pasadena analysierten die Wellenausbreitungen in den Ringen des Planeten. Am 16. August veröffentlichten sie nun im Fachmagazin Nature Astronomy einen Ergebnisbericht, der bisherige Annahmen widerlegt...

