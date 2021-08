FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zwischenzeitliche Kursgewinne wieder abgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 176,71 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf minus 0,47 Prozent.

Die Anleihen gaben am Nachmittag anfängliche Kursgewinne ab, da sie durch robuste Daten zur Industrieproduktion in den USA belastet wurden. Diese stieg im Juli trotz weiter bestehender Materialmängel stärker als erwartet. "Die Industrie ist von den Corona-Beschränkungen wenig betroffen und profitiert von der globalen Belebung", schrieben Volkswirte der Commerzbank. Die als sicher geltenden Anleihen waren daher weniger gefragt. Enttäuschend ausgefallene Zahlen zum US-Einzelhandel belasteten die Anleihen hingegen nicht. Am Abend hat noch US-Notenbankpräsident Jerome Powell einen Auftritt./jsl/he