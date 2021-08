Die US-Aktienmärkte haben heute wieder in den Korrektur-Modus gewechselt. Das Sentiment ist angekratzt, und bei den Einzelaktien kann sich erstaunlicherweise die Aktie von Plug Power bislang gut dem Abwärtstrend des Gesamtmarktes entziehen. Weniger gut gelingt dies heute der Aktie von Nel ASA, die in Oslo vor den anstehenden Geschäftszahlen weiter deutlich nachgibt. Jinkosolar geht es nicht viel anders, wenngleich aus einer besseren charttechnischen Ausgangslage heraus. Die Aktie von Tesla steht derweil ebenfalls tiefer und an einer wichtigen mittelfristigen ...

