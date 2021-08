Sportradar Group AG ("Sportradar"), ein führender globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Sportwetten und -unterhaltung und der nach Umsatz führende Anbieter von B2B-Lösungen ("Business-to-Business") für die weltweite Sportwettbranche, hat heute die Einreichung eines Registrierungsdokuments ("Registration Statement") auf Formular F-1 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") für den geplanten Börsengang ("Initial Public Offering") mit Stammaktien des Unternehmens bekannt gegeben. Die Anzahl der angebotenen Aktien und die Emissionspreisspanne wurden noch nicht bestimmt. Sportradar beabsichtigt, seine Stammaktien am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "SRAD" zu notieren.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup und UBS Investment Bank werden als Konsortialführer des Börsengangs und BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies und Canaccord Genuity als weitere gemeinsame Konsortialführer fungieren. Needham Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank und Telsey Advisory Group werden beim vorgeschlagenen Börsengang als Co-Manager auftreten.

Die Platzierung der Aktien wird ausschließlich im Rahmen eines Prospekts erfolgen. Kopien des vorläufigen Prospekts sind, sobald sie verfügbar werden, erhältlich unter:

J.P. Morgan Securities LLC

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY 11717

Telefon: (866) 803-9204

E-Mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

Morgan Stanley Co. LLC

Attn: Prospectus Department

180 Varick Street, 2nd Floor

New York, NY 10014

Ein Registrierungsdokument ("Registration Statement") im Zusammenhang mit der geplanten Emission dieser Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht rechtsgültig. Diese Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Registrierungsdokuments weder verkauft noch dürfen Kaufangebote entgegengenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung für die Einreichung eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in jedem Rechtsgebiet erfolgen, in dem ein solches Angebot, das Einholen eines Angebots oder der Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation im Rahmen der jeweils geltenden Wertpapiergesetze nicht rechtmäßig wären.

Über Sportradar

Sportradar ist ein führender globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den Segmenten Sportwetten und -unterhaltung. Das 2001 gegründete Unternehmen ist an der Schnittstelle zwischen Sport, Medien und Wettbranche hervorragend aufgestellt und bietet Sportverbänden, Nachrichtenmedien, Verbraucherplattformen und Sportwettbetreibern eine breite Palette an Lösungen, um deren Wachstum zu unterstützen. In 19 Ländern rund um den Globus beschäftigt Sportradar mehr als 2300 Vollzeitmitarbeiter. Das Unternehmen ist zu exzellentem Service, überragender Qualität und hoher Zuverlässigkeit verpflichtet und vertrauenswürdiger Partner von mehr als 1600 Kunden in über 120 Ländern sowie offizieller Partner der NBA, NHL, MLB, NASCAR, FIFA und UEFA. Wir decken jährlich mehr als 750.000 Veranstaltungen in 83 Sportarten ab. Mit seinen weitreichenden Branchenbeziehungen schafft Sportradar nicht nur ein völlig neues Sportfanerlebnis, sondern schützt auch die Sportarten über seinen Integrity-Services-Geschäftsbereich und durch die Förderung eines integritätsorientierten Umfelds für alle Beteiligten.

www.sportradar.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210817005958/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Sportradar

Sandra Lee

sandra.lee@sportradar.com

Investorenkontakt:

Solebury Trout für Sportradar

Ed Yuen

eyuen@soleburytrout.com

Ankit Hira

ahira@soleburytrout.com