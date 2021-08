Whitebox ist der beste Robo-Advisor Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt das Fachmagazin €uro am Sonntag in seinem großen Vergleichstest (Ausgabe 29/2021) . 27 Anbieter wurden dafür untersucht. Am Ende sicherte sich Whitebox mit 95,4 von 100 möglichen Punkten und der Bestnote "sehr gut +" mit deutlichem Abstand den Testsieg.

