DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen auf Erholungskurs

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Eine umgekehrte Entwicklung zum Vortag zeigen die Börsen in Ostasien am Mittwoch: Nach einem leichteren Start tendieren die Indizes im Verlauf deutlich nach oben, wenngleich die Gewinne nicht so stark ausfallen wie die Einbußen am Vortag.

Das gilt insbesondere für die chinesischen Börsen, die sich um 0,7 Prozent erholen können. In ähnlicher Größenordnung macht auch der Nikkei-Index in Tokio Boden gut, er steigt auf 27.638 Punkte. Dass in Japan die Exporte im Juli zwar deutlich gestiegen sind, aber nicht so stark wie prognostiziert, belastet nicht.

Insgesamt werden die leichteren Vorgaben der Wall Street vom Dienstag somit weggesteckt, genauso wie am Vortag noch günstige Vorgaben verpufft waren.

Ein Thema am Markt sind neue Kommentare von US-Notenbankchef Jerome Powell. Demnach überschattet die Corona-Pandemie nach wie vor die Wirtschaftsaktivität. Powell merkte an, dass sich vor allem der Dienstleistungssektor von der Pandemie noch nicht erholt habe. Millionen Menschen, die in diesem Sektor gearbeitet hätten, seien nach wie vor arbeitslos.

An den Aktienmärkten könnte dies zu kursstützenden Spekulationen führen, dass es mit der befürchteten bevorstehenden Straffung der US-Geldpolitik vielleicht doch noch nicht soweit ist. Zumal zuletzt die Einzelhandelsdaten in den USA enttäuscht hatten, ebenso wie das US-Verbrauchervertrauen.

In Hongkong zeigen sich die zuletzt schwer gebeutelten Technologietitel Tencent, Meituan und Alibaba stabilisiert. Meituan gewinnen sogar über 4 Prozent. Alibaba (+0,1%) wird im späteren Tagesverlauf seine Quartalszahlen vorlegen. Unter anderem Technologiekonzerne stehen seit Wochen unter Beschuss, weil Peking deren Marktmacht und schwer zu kontrollierender Umgang mit persönlichen Daten ein Dorn im Auge ist, worauf die Regulierer mit weiteren Gegenmaßnahmen reagieren wollen, wie aus einem Entwurf am Vortag hervorging.

Asiana Airlines legen in Seoul um 1,4 Prozent zu. Die Fluglinie hat insbesondere dank des Frachtgeschäfts solide Geschäftszahlen vorgelegt. Samsung Heavy Industries (+1,5%) werden gestützt von Plänen, das Kapital aufzustocken.

Am Ölmarkt steigen die Preise leicht, nachdem ein US-Branchenverband am späten Vorabend einen Rückgang der US-Öl- und Benzinvorräte gemeldet hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.516,00 +0,1% +14,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.638,10 +0,8% -0,1% 08:00 Kospi (Seoul) 3.163,75 +0,7% +10,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.466,33 +0,6% -0,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.938,82 +0,8% -3,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.145,74 +0,9% +10,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.522,85 -0,0% -6,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1716 +0,0% 1,1712 1,1767 -4,1% EUR/JPY 128,48 +0,1% 128,37 128,45 +1,9% EUR/GBP 0,8523 -0,0% 0,8524 0,8532 -4,6% GBP/USD 1,3748 +0,1% 1,3741 1,3793 +0,5% USD/JPY 109,65 +0,1% 109,59 109,16 +6,2% USD/KRW 1169,11 -0,8% 1177,95 1176,44 +7,7% USD/CNY 6,4819 -0,1% 6,4861 6,4845 -0,7% USD/CNH 6,4843 -0,1% 6,4929 6,4886 -0,3% USD/HKD 7,7890 -0,0% 7,7920 7,7900 +0,5% AUD/USD 0,7264 +0,1% 0,7255 0,7283 -5,7% NZD/USD 0,6932 +0,1% 0,6922 0,6913 -3,5% Bitcoin BTC/USD 45.036,76 +0,6% 44.752,76 45.847,01 +55,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,82 66,59 +0,3% 0,23 +38,7% Brent/ICE 69,27 69,03 +0,3% 0,24 +36,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.789,46 1.786,23 +0,2% +3,23 -5,7% Silber (Spot) 23,75 23,68 +0,3% +0,08 -10,0% Platin (Spot) 1.010,40 1.000,78 +1,0% +9,63 -5,6% Kupfer-Future 4,24 4,21 +0,8% +0,04 +20,2% ===

August 18, 2021 00:50 ET (04:50 GMT)

