Frankfurt am Main (ots) - In weniger als sechs Wochen findet die Bundestagswahl 2021 statt. Die Piratenpartei Frankfurt am Main stellt auf der hessischen Landesliste drei Kandidierende um Sitze im deutschen Parlament. Spitzenkandidat ist der Bundesvorsitzende der Partei, Sebastian Alscher, der als Beisitzer im Kreisverband Frankfurt am Main auch kommunal politisch aktiv ist. Auf Platz 3 folgt ihm Pawel Borodan, zweiter Vorsitzender der hessischen PIRATEN und Generalsekretär im Kreisverband. Flora Gessner, Beisitzerin sowohl im Frankfurter Kreisverband als auch im hessischen Landesverband, kämpft auf Platz 5, um die Stimmen der Wahlberechtigten. Drei Menschen, die sich für eine zukukunftsfähige und lebenswerte Gesellschaft einsetzen.Sebastian Alscher, selbst Familienvater, sagt: "Wir haben in der Corona-Pandemie erlebt, wie beispielsweise die fehlende Digitalisierung bei den Gesundheitsämtern Menschenleben gefährdet hat. Und Schülerinnen und Schüler genauso wie Lehrkräfte und Eltern kamen in eine vollkommen unklare Rollenverteilung für den Schulunterricht, weil man auf einen digitalen Unterricht nicht vorbereitet ist. Das ist beschämend für Deutschland.""Gerade die aktuellen Krisen haben die Unfähigkeit der Parteien im Bundestag, Lösungen zu finden, erneut offenbart. Ein "Weiter so" darf es nicht geben. Wir PIRATEN wollen im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern dringend notwendige Veränderungen angehen. Eine Stimme für die PIRATEN ist eine Stimme für Fortschritt, mehr Demokratie und soziale Verantwortung", betont Pawel Borodan.Auch Flora Geßner hat ihr Ziel klar vor Augen: "Ich sehe es als eine meiner wichtigsten Aufgaben an, mich gemeinsam mit den PIRATEN für Menschen der queeren Community einzusetzen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir sind auf einem guten Weg, den wir vehement und mit Nachdruck verfolgen. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Freiheit, Würde und Teilhabe!"