Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1717 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.Zum Franken hat sich der Euro ebenfalls nicht mehr weiter abgeschwächt und notiert am Morgen mit 1,0713 nach 1,0716 Franken am Vorabend. Der Euro war am Vortag vorübergehend unter die 1,07er-Marke und damit auf ...

