Der Aerospace Zulieferer FACC ist im Halbjahr ergebnisseitig ins Plus zurückgekehrt. Das EBIT des 1. Halbjahres 2021 beträgt 2,9 Mio. Euro und ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020 um 37,3 Mio. Euro gestiegen. Das Ergebnis nach Steuern liegt bei 3,2 Mio. Euro (vs. -39,6 Mio. Euro). "Wir befinden uns auf einem soliden Kurs, haben alle Kostenstrukturen entsprechend angepasst und verfolgen das Ziel, unsere Marktanteile in allen Geschäftsfeldern weiter auszubauen", betont CEO Robert Machtlinger. Der Halbjhares-Umsatz von 240,2 Mio. Euro (vs. 297,0 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2020) entspricht laut FACC den Erwartungen, der Konzernumsatz im 2. Quartal 2021 lag um 20,8 Prozent über dem Quartalsumsatz des Vorjahres. Laut FACC erholt sich die Luftfahrtbranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...