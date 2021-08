Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist in Q2 v.a. dank der Lockerungen der Corona-Beschränkungen angestiegen. Der Frühjahrsaufschwung sorgte - nach vorläufigen Berechnungen - saisonbereinigt für ein Plus von 0,2% oder 75.000 Personen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...