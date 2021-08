Titel

Varta legte am vergangenen Freitag vor Börsenstart die Halbjahreszahlen vor: Der Konzern steigerte den Umsatz leicht (plus 2 Prozent) und legte beim EBITDA (bereinigt) um rund 10 Prozent zu. Die Pilotproduktion der Lithium-Ionen-Batterien soll wie geplant Ende des Jahres starten, das Management behält den positiven Ausblick bei und stellt eine EBITDA-Marge von 30 Prozent in Aussicht. Dennoch ging"s kräftig abwärts für die Varta-Aktie (DE000A0TGJ55): Notierte sie Donnerstagabend noch bei über 153 Euro, wurden am Dienstagmittag gerade noch 132,50 Euro gezahlt. Wer die hohen Volatilitäten zum defensiven Einstieg nutzen will, bekommt hohe Renditechancen und dicke Sicherheitspuffer.

Discount-Strategien (Dezember oder März) mit 22 oder 30 Prozent Puffer

Beim Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DF9GBE7 errechnet sich aus dem Cap von 110 Euro und dem Preis von 102,79 Euro eine maximale Renditechance von 7,21 Euro oder 19,8 Prozent p.a. Der Sicherheitspuffer (Discount) beträgt 22,3 Prozent. Schließt die Aktie am Bewertungstag 17.12.21 unter dem Cap, erhalten Anleger einen Barausgleich.

Beim aktuellen Volatilitätsniveau gibt"s auch bei niedrigen Caps und längeren Laufzeiten noch attraktive Renditechancen: Das Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HR71H25 und einem Cap bei 100 Euro gibt"s zum Preis von 93,10 Euro - ein Discount von 29,8 Prozent bei einem maximalen Gewinn von 6,90 Euro oder 12,3 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 18.3.22 unterhalb des Caps, erhalten Anleger die Lieferung einer Aktie.

Einkommensstrategie (März) mit 25 Puffer

Zinseinkünfte statt Rabatt bringt die Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HR7NAH4: Sie zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen festen Zinskupon von 8,8 Prozent p.a. Schließt die Varta-Aktie am Bewertungstag 18.3.22 über dem Basispreis von 95 Euro (Puffer 25 Prozent), dann erhalten Anleger neben den Zinsen die Rückzahlung des vollständigen Nominalbetrags und erzielen durch den Kaufpreis unter pari eine Rendite von 10 Prozent p.a. Andernfalls erhalten sie die Lieferung von 10 Aktien gemäß Bezugsverhältnis ( = 1.000 Euro / 95 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Für Anleger, die keine Angst vor Schwankungen haben, auf aktuellem Level fundamental von dem Batterienhersteller überzeugt sind mit ordentlichem Sicherheitspuffer zugreifen wollen, eignen sich die Zertifikate grundsätzlich und in angemessener Gewichtung zur Renditeoptimierung eines Depots.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Varta-Aktien oder von Anlageprodukten auf Varta-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen