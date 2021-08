Die Aktionäre der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ISIN: DE0008430026 sind in Feierlaune. Die Aktie stieg den neunten Tag in Folge und legte wohl die längste ununterbrochene Gewinnserie im Jahr 2021 hin. Seit dem Julitief hat das Papier rund 40 Euro zugelegt. Die Aktie ist am Dienstag am Widerstand angekommen und hat diesen Bereich noch nicht nach oben durchbrochen. Gelingt der Ausbruch, kann es bis auf 270,00 Euro nach oben gehen und falls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...