Dunkle Wolken über dem Aktienkurs von Tencent (WKN: A1138D) bringen diesen -4,12% tiefer auf 55,15 US$. Pekings Vorgaben für einen fairen Wettbewerb im Internet sind eine kleine Zäsur für die heimische Tech-Szene. Tencent ist ein Social-Media-Konglomerat aus dem Reich der Mitte mit engen Verbindungen zu vielen führenden Startups in Kernbereichen des chinesischen Internets, es besitzt aber auch ausländische Beteiligungen wie an Snap oder Sumo. Gemessen ...

