Um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, haben Werner & Mertz und Mondi einen Standbodenbeutel aus Monomaterial entwickelt. Dieser erhielt nun als weltweit erste flexible Verpackung in allen Kategorien der Cradle to Cradle Certified - Product Scorecard Gold. Bereits von Anfang an wurden alle Stakeholder der Wertschöpfungskette involviert und das EPEA Switzerland zwecks Beratung hinzugezogen, um das Produkt möglichst perfekt auf Recyclingprozess und Kreislaufwirtschaft abzustimmen. Das Institut, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...