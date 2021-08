Nach Streitigkeiten mit Apple stellen die Entwickler:innen der iOS-Tastatur Flicktype ihre App ein. Besonders bitter: Flicktype richtete sich an Sehbehinderte und Blinde - und wurde sogar von Apple selbst als Accessibility-App empfohlen. "Schweren Herzens", so schreiben die Entwickler:innen auf Twitter, müsse man die preisgekrönte iPhone-Tastatur für Blinde einstellen. "Hindernis um Hindernis" habe Apple ihnen in den Weg gestellt, während es immer nur darum gegangen sei, eine App anzubieten, die das Leben der Menschen verbessert. Nun sei das Maß voll. Flicktype will sehbehinderten und blinden Menschen helfen Flicktype Keyboard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...