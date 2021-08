von Sven Parplies, €uro am SonntagEin Gericht in Kalifornien bestätigte ein Urteil, wonach Bayer insgesamt 86 Millionen Dollar an ein Ehepaar zahlen muss, das seine Krebserkrankungen auf Kontakt mit Glyphosat zurückführt. Bayer hofft nun auf den Obersten Gerichtshof. Während die Niederlage vor Gericht von Börsianern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...