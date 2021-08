Die Corona-Impfungen nehmen derzeit wieder Fahrt auf. Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren wird in Deutschland nach der Stiko-Empfehlung eine Zunahme der Impfaktivität erwartet. Zudem stehen die sogenannten Booster-Impfungen derzeit im Fokus.Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf sind in mehreren Bundesländern spezielle Impfaktionen für diese Altersgruppe angelaufen - oder in Planung. So werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...