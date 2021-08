In einem beeindruckenden Lauf seit Anfang August ist die Evotec-Aktie am heutigen Mittwoch der Ausbruch über das Jahreshoch von Ende Januar gelungen. Damals hatte ein Kursausreißer das Papier kurzzeitig um gut 30 Prozent auf 43,00 Euro und damit den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 nach oben katapultiert. Derzeit notiert das Papier 1,3 Prozent im Plus bei 43,25 Euro.Beflügelt haben zuletzt positive Studiendaten, bestätigte Jahresziele zur Vorlage der Quartalszahlen, eine geplante Zweitnotiz der ...

