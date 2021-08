Das Währungspaar läuft in Aufwärtskorrekturen in der Regel bis zum 10er-EMA hoch und dreht in diesem Bereich dann wieder nach unten ab und setzt den übergeordneten Abwärtstrend weiter fort. So auch diesmal. Unter dem 10er-EMA ist kurzfristig, unter dem 50er-EMA ist mittelfristig mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Position ist gut im Rennen, der Stopp wird auf Einstand nachgezogen. Trading-Strategie: ...

