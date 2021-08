Singapur (ots/PRNewswire) - Seit 2016, LUXASIA (https://www.luxasia.com/) hat eine Reise der digitalen Transformation duchgangen. Als Teil dieser Reise hat LUXASIA eines der führenden eCommerce-Unternehmen in der Region gegründet und aufgebaut. Seine bemerkenswerte Erfolgsbilanz wurde von Forrester anerkannt in seinem Forschungsbericht Q4-2020 (https://www.linkedin.com/posts/luxasia_now-tech-e-commerce-enablers-for-southeast-activity-6719819750966489088-ik5a/) und durch mehrere Auszeichnungen (https://en.prnasia.com/releases/apac/luxasia-clinched-top-award-for-best-ecommerce-customer-service-and-two-bronze-awards-at-the-2nd-asia-ecommerce-awards-2019-266264.shtml) über die letzten Jahren (https://www.einnews.com/pr_news/533368773/luxasia-wins-at-the-asia-ecommerce-awards-2020-for-the-second-year-running).Heute gibt LUXASIA die Gründung von LEAP Commerce (https://www.leapcommerce.com/) bekannt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, die das eCommerce-Ökosystem im asiatisch-pazifischen Raum kontinuierlich weiterentwickeln wird. Das Unternehmen wuchs innerhalb von 4 Jahren um mehr als das 40-fache bei null Kundenabwanderung, wobei es wertvolle Erkenntnisse aus der Unterstützung von mehr als 70 Marken in verschiedenen Kategorien auf regionaler Ebene gewinnen konnte. Jetzt ist das Unternehmen bereit, die Vorteile der Beschleunigung des eCommerce in 10 Märkten - Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Philippinen, Vietnam, Taiwan, Hongkong, Indien und Australien - voll auszuschöpfen.LEAP Commerce bietet End-to-End-Lösungen für den eCommerce, die alle digitalen Kanäle abdecken - Online-Marktplätze, Mono-/Multimarken-Websites und Social Commerce. Die integrierten Dienstleistungen umfassen Strategie, Aufbau und Betrieb von Multikanalgeschäften, Performance Marketing, Lieferkettenmanagement einschließlich Regulierung und Import, Bedarfsplanung, Datenanalyse und Kundenservice.LEAP Commerce ist bereits Marktführer in den Bereichen Schönheit und Spielzeug und ein führender Akteur in den Bereichen FMCG und Modeaccessoires, der Partnerschaften mit Unternehmen wie SK-II, Benefit, LEGO, Hasbro, Dettol, Durex und Ray-Ban eingegangen ist. Um weiter zu wachsen, will das Unternehmen seine Reichweite in den Bereichen Elektronik, Mutter & Baby und Nischenmode vertiefen. Angetrieben von einem robusten, regional und lokal verankertem Team mit mehr als 70 eCommerce-Talenten und über 200 Support-Talenten in lokalen Büros und verwalteten Lagern, ist LEAP Commerce zuversichtlich, sowohl kommerzielle Ergebnisse als auch Kundenzufriedenheit für Marken zu erzielen.LEAP Commerce unterscheidet sich von anderen Anbietern dadurch, dass es aufgrund seiner Wurzeln in LUXASIA die Nuancen des Brandings seiner Partner in allen digitalen Formaten gewissenhaft beibehält. Satyaki Banerjee, Geschäftsführer von LEAP Commerce, bekräftigt: "Wir stellen sicher, dass das Markenethos in der Online-Welt gut vertreten ist, während wir ein exponentielles eCommerce- und Social-Commerce-Wachstum anstreben, wie unsere bisherige 100-prozentige Markenbindung beweist." Darüber hinaus genießt das Unternehmen mit der Unterstützung von LUXASIA ein beneidenswertes Maß an finanzieller Stabilität, obwohl es sich um ein Start-up-Unternehmen handelt. Dr. Wolfgang Baier, CEO der LUXASIA Gruppe und Vorstandsmitglied von LEAP Commerce, betont hierzu: "Die Gründung von LEAP Commerce als fokussierte und eigenständige Einheit gibt allen Marken ein stabiles Vertrauen und die Gewissheit, dass wir heute, morgen und weit in die Zukunft mit ihnen wachsen werden."Pressekontakt:Brynner Janantobrynner@leapcommerce.com+65 -64888928/+65 -9856 -7597Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1595980/As_end_end_eCommerce_enabler_LEAP_Commerce_partners_70_brands_today.jpgOriginal-Content von: LEAP Commerce, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158019/4996925