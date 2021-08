Die Aktien des Leverkusener Chemie-Konzerns und DAX-Unternehmens Covestro haben sich am Mittwoch an die Spitze des nachgebenden deutschen Leitindex Dax gesetzt und dabei von dem vorteilhaften Chartbild profitiert. Bis zum Rekordhoch aus dem Jahr 2018 besitzen die Papiere jedoch noch reichlich Luft nach oben. Die Papiere des Kunststoffkonzerns zogen zuletzt um 1,42 Prozent auf 55,70 Euro an und setzten ...

