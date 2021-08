FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Hellofresh sind am Mittwoch erstmals über die Marke von 90 Euro geklettert. Am späten Vormittag kosteten sie als MDax-Favorit 90,16 Euro und waren damit 4,8 Prozent teurer als am Vortag. Seit dem 6. August, als eine Margensenkung des Kochboxenversenders die Anleger kurzzeitig verstimmt hatte, haben sie nun schon um mehr als ein Viertel zugelegt.

Hellofresh befindet sich auf Wachstumskurs. Doch anders als viele junge Unternehmen wie zum Beispiel der Essenslieferdienst Delivery Hero ist Hellofresh auch profitabel. Delivery Hero ist bereits im Dax , Hellofresh gilt als Kandidat für einen Aufstieg im September, wenn der Leitindex von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt wird./ajx/mis