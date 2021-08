Die Papiere von HelloFresh sind am Mittwoch erstmals über die Marke von 90 Euro geklettert. Am späten Vormittag kosten sie als bislang mit Abstand bester Wert des Tages im MDAX 90,26 Euro. Das bedeutet ein Plus im Vergleich zum Vortag von 4,9 Prozent. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Wacker Chemie und Morphosys mit einem Tagesplus von 3,8 Prozent respektive 3,1 Prozent.Seit dem 6. August, als eine Margensenkung des Kochboxenversenders die Anleger kurzzeitig verstimmt hatte, haben sie nun schon um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...