(shareribs.com) Chicago / Frankfurt 18.08.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel überwiegend leichter. Bei Weizen gibt es deutlich Gewinnmitnahmen. Im deutschen Handel verbessern sich unter anderem Wacker Chemie deutlich. Weizen und Sojabohnen zeigen sich im elektronischen Handel leichter. Bei Weizen ging es am Dienstag um mehr als drei Prozent abwärts, ...

