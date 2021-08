Unterföhring (ots) -- Ab 4. Oktober auf Sky Comedy sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Dwayne Johnson als Hauptdarsteller und Executive ProducerUnterföhring (ots) - Dwayne "The Rock" Johnson startete seine Karriere als Footballspieler, wurde als Wrestler weltberühmt und avancierte als Schauspieler zum Superstar. In der charmanten Comedyserie "Young Rock" blickt er auf seine Jugend zurück. Die elf Episoden der ersten Staffel sind ab 4. Oktober immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q abrufbar. "Young Rock" wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert.Über "The Young Rock":USA 2032: Dwayne Johnson kandidiert für die Wahl des US-Präsidenten. In einem Interview mit Randall Park blickt er auf sein ereignisreiches Leben zurück, das ihn zu dem Mann werden ließ, der er heute ist. Von seiner Kindheit in einer robusten Familie, umringt von Wrestling-Ikonen, über die rebellischen Teenager-Jahre, bis hin zu seinen Jahren als Footballspieler in der Universität von Miami. Neben den Interviewszenen, in denen Johnson himself zu sehen ist, gibt es Rückblenden in die Jahre 1982, 1987 und 1990. Dwayne als Zehnjähriger wird gespielt von Adrian Groulx ("Mighty Expres"), Bradley Constant ("Following Phil") ist der 15-jährige Teenager und Uli Latukefu ("Marco Polo") ist Dwayne im Alter von 20 Jahren. Diese Coming-of-Age-Reise beleuchtet die unvergesslichen Momente und unglaublichen Beziehungen, die aus dem gewöhnlichen kleinen Kind Dwayne einen außergewöhnlichen Superstar gemacht haben - und zeigt, dass er uns ähnlicher ist, als wir denken."Young Rock" wurde von Nahnatchka Khan und Dwayne Johnson gemeinsam entwickelt, als Executive Producer fungieren Khan und Johnson sowie Jeff Chiang, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz und Jennifer Carreras. Produziert wird die Serie von Universal Television, Seven Bucks Productions und Fierce Baby Productions.Facts:Originaltitel: "Young Rock", Comedyserie, 11 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2021. Drehbuch: Jeff Chiang, Nahnatchka Khan. Regie: Jeffrey Walker, Daina Reid, Nahnatchka Khan. Ausführende Produzenten: Dwayne Johnson, Nahnatchka Khan, Jeff Chiang, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz und Jennifer Carreras. Darsteller: Dwayne Johnson, Randall Park, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latukefu, Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, John Tui, Matthew Willig,Ausstrahlungstermine:Ab 4. Oktober 2021 immer montags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung. Wahlweise auf Deutsch oder im Original.Über Sky Ticket:Der Streaming-Dienst Sky Ticket ist jederzeit und überall verfügbar und zudem Der Streamingdienst Sky Ticket ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät, oder den Sky Ticket TV Stick mit Zugang zu weiteren 37 Apps. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Unterhaltung, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO, Fox und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über "Sky Comedy":Immun gegen schlechte Laune - denn Lachen ist gesund und Sky Comedy stärkt nicht nur die Abwehrkraft, sondern auch die Mundwinkel. Mit den beliebtesten Sitcom-Serien, den bekannten Comedy-Formaten von HBO, Showtime und mit vielen Sky Originals sowie als neues Zuhause des "Quatsch Comedy Club" hat schlechte Laune keine Chance. Alle Inhalte von Sky Comedy sind linear sowie jederzeit auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket in Deutschland, in Österreich auf Sky X und der Schweiz bei Sky Show verfügbar.Diese Mitteilung ist im Internet unter https://info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4997137