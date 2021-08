(shareribs.com) London 18.08.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas fester. Brent-Rohöl bleibt dennoch unter der Marke von 70 USD. Die Rohölbestände in den USA sind laut American Petroleum Institute zuletzt gesunken. Wie das private American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,2 Mio. Barrel zurückgegangen. Weiterhin ...

