2001 wurde das blaue Wohnzimmer der Schalker vollendet, Jubiläum war am 13. August. Sage und schreibe in Summe 32 Mio. Zuschauer hielten Hof in der neuen Veltins-Arena. Mit einer Feier sowie rund 60.000 Fans auf den Tribünen ist nach rund 33 Monaten Bauzeit am 13. August 2001 die ArenaAufSchalke eröffnet worden. Bis heute haben insgesamt 626 Veranstaltungen - Fußballspiele, Konzerte und vieles mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...