Unterföhring (ots) -- Ausstrahlung des saisonbegleitenden Klub-Formats "HaHoHe - Eine Woche in Blau-Weiß" auf Sky Sport- Jeweils freitags um 16.45 Uhr vor dem Spieltag eine neue Folge auf Sky Sport Bundesliga 1Unterföhring (ots) - Unterföhring, 18. August 2021 - Sky Deutschland und der Bundesligist Hertha BSC haben eine langfristige Content-Kooperation bis Ende der Saison 2023/24 vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, bestehende Content-Formate in das Sky-Programm zu integrieren. Pünktlich mit dem Beginn der Saison 2021/22 werden alle Anhänger von Hertha BSC auf einem festen Sendeplatz mit exklusiven Einblicken direkt aus der Hauptstadt versorgt.Den Anfang der Kooperation macht das vom Bundesligisten produzierte Format "HaHoHe - Eine Woche in Blau-Weiß", das Sky immer freitags um 16.45 Uhr vor dem Spieltag ausstrahlen.Die Produktion liefert authentische Einblicke hinter die Kulissen des Hauptstadtklubs und es wird der Blick auf die zurückliegende Trainingswoche geworfen wird sowie Eindrücke und Geschehnisse rund um Hertha BSC besprochen werden. Darüber hinaus wird es künftig auch gemeinsam konzipierte Formate geben, die den Fans zusätzliche Einblicke in den Alltag des Hauptstadtclubs gewähren.Paul Keuter, Mitglied der Hertha BSC Geschäftsleitung: "Die Zusammenarbeit mit SKY ist für Hertha BSC ein weiterer Meilenstein beim Ausbau unseres Bewegtbild-Angebots und die Konsequenz einer nachhaltigen Content-Strategie. Wir wollen zukünftig noch mehr Fans mit intensiven und einzigartigen Einblicken an unserem Vereinsleben teilhaben lassen. Der Hertha-Kosmos ist groß, bunt und vielfältig. Die Möglichkeiten, im Bewegtbild-Bereich weiter zu wachsen, wollen und werden wir für uns und unsere Anhänger nutzen."Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland: "Die Kooperation mit Hertha BSC ist ein weiteres Beispiel, wie wir mit klubspezifischen Inhalten unser Programm anreichern und damit im Sinne unserer Kunden unser Angebot über den Live-Fußball hinaus weiter verbessern können. Das vereinseigene HerthaTV-Magazin liefert exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Hauptstadtklubs und ergänzt damit perfekt die redaktionelle Berichterstattung von Sky Sport."Neben dem Fokus auf Content, wird Hertha BSC auch ein umfangreiches Media-Paket für seine Sponsoren auf den Kanälen von Sky erhalten.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.