NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 134,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,27 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Handelsauftakt am US-Rentenmarkt. Daten vom US-Immobilienmarkt waren uneinheitlich ausgefallen und gaben den Kursen der Festverzinslichen keine neue Richtung. Während die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten im Juli deutlich zurückging, stiegen die Baugenehmigungen stärker als erwartet.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Geldpolitik in den USA in den Fokus rücken. Am Abend wird das Protokoll der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. Anleger erhoffen sich Hinweise zum Zeitpunkt für den Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik./jkr/jsl/jha/